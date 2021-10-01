ترميم عمود أثري ورفعه في حديقة سراي القبة بالقاهرة

المصدر: الأقصر - د ب أ

قالت وزارة السياحة والآثار المصرية إنها بدأت من خلال فريق من الأثريين، في إعادة تجميع وترميم ورفع عمود أثري من حجر الجرانيت، وتركيبه في موقع يتناسب وقيمته التاريخية بحديقة سراي القبة، في القاهرة، وذلك في إطار مخطط يهدف لتجميل الميادين، وتطوير الحدائق العامة بالبلاد.

وذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور مصطفى وزيري، في بيان صحافي أمس، إن مرممي وأثريي المجلس بدأوا في أعمال تنظيف وإزالة التكلسات، التي تراكمت فوق العمود على مر الزمن بسبب عوامل التعرية، كما سيقومون بأعمال التقوية والتدعيم لإعادة تركيب ورفع العمود ونقله إلى مكان متميز بوسط الحديقة، بما يتناسب مع قيمته التاريخية والأثرية والجمالية. يذكر أن هذا العمود تم نحته من الجرانيت الوردي خلال عصر الدولة الحديثة، وهو يأخذ الشكل الأسطواني وذو تاج من سعف النخيل ينثني للخارج، يبلغ ارتفاع العمود ما يقرب من ثمانية أمتار، أما ارتفاع التاج فيبلغ نحو 82 سم.