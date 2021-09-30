«جسور النشر في عام الخمسين» مبادرة تدعم المتخصصين الإماراتيين

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفاءً باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، وضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من معرض العين للكتاب، أطلق مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مبادرة «جسور النشر في عام الخمسين»، التي تقدّم بموجبها 50 منحة تعاون مشترك مع دور النشر الإماراتية، لنشر أو ترجمة 50 كتاباً في عام 2022.

تهدف هذه المبادرة إلى إثراء المكتبات المحلية والعربية بإصدارات مميّزة في عدد من التخصّصات التي تتماشى مع أبرز المحاور والتوجّهات العلمية والعملية التي قامت عليها نهضة دولة الإمارات في الخمسين عاماً الماضية، إلى جانب تسليط الضوء على بعض التخصّصات والعلوم الحديثة التي نجحت دولة الإمارات في إدراجها ضمن محاور الاهتمام العلمي والتطبيقي وقدّمت للعالم إضافات فريدة فيها.

كما تسعى هذه المبادرة أيضاً إلى توفير الدعم المالي والمهني للناشرين المحليين. وقال د.علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «إن هذه المبادرة تؤكّد أيضاً على حرص مركز أبوظبي للغة العربية على مواصلة جهوده لدعم الناشر المحلّي وحركة النشر في دولة الإمارات».