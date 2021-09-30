حيتان حدباء ترقص مع البشر

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تمكّن رجل وزوجته يقيمان في سيدني بأستراليا، من التقاط مقطع فيديو مذهل لحيتان «حدباء»، بعد أن صادفا ثلاثة حيتان منها، أثناء قيامهم بالغطس في المياه الجميلة الصافية، قبالة جزيرة تونغا في جنوب المحيط الهادي.

وكان الزوجان ديفيد إدغار البالغ من العمر 32 عاماً، وزوجته آليس، يتابعان الحيتان الثلاثة، وهم، أم وصغيرها، وذكر مرافق لهما، عندما سبح فجأة صغير حوت الأحدب الفضولي مباشرة باتجاه زوجته.

وفي تلك اللحظة، تمكن ديفيد، وهو مصور محترف تحت الماء، من التقاط صور رائعة، ومقاطع فيديو أظهرت الأحدب الصغير يبدو كما لو أنه «يرقص» مع زوجته.

وقد نقل موقع «غوود نيوز» الكندي، عن ديفيد قوله: «كان يوماً من تلك الأيام المدهشة في جنوب المحيط الهادئ، حيث كانت المياه خالية من الأمواج تماماً، ولم يكن هناك نسمة ريح واحدة»، مضيفاً: «تابعنا مجموعة من ثلاثة حيتان «الأحدب»، وكانت تسبح ببطء حول الشعاب المرجانية الضحلة، لمدة ساعة تقريباً، مفيداً أن مقطع الفيديو يلتقط تلك اللحظات، عندما سبح الأحدب الصغير تجاه زوجتي آليس، في لحظة من الفضولية المتبادلة».