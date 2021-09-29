"آكلة الدماغ" .. تقتل طفلاً في 6 أيام

المصدر: وكالات

توفي طفل بعد التقاطه أميبا نادرة آكلة للدماغ عثر عليها في ألعاب مائية في متنزه بولاية تكساس الأمريكية.

وقالت السلطات إن الطفل دخل المستشفى في أرلينغتون في 5 سبتمبر مصاباً بالتهاب السحايا والدماغ الأميبي وتوفي بعد ستة أيام.

وأغلق مسؤولو الصحة جميع منصات رش المياه العامة بالمدينة وقالوا إن هناك تأخيراً في اختبار جودة المياه في بعضها.

وزار الطفل الذي لم يتم الكشف عن عمره وهويته، الألعاب المائية في حديقة دونميسنهايمر عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، بحسب الشرق الاوسط.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية أنها أكدت وجود الأميبا «إن. فوليري» في عينات المياه من المتنزه.

وقال نائب مدير المدينة ليمويل راندولف: «لقد حددنا الثغرات في برنامج التفتيش اليومي لدينا... أدت هذه الثغرات إلى عدم استيفاء معايير الصيانة الخاصة في الألعاب المائية».

واعترفت المدينة بأن موظفي المتنزه لم يسجلوا باستمرار، أو ببساطة لم يُجروا اختبارات جودة المياه اليومية لمستويات الكلور التي تقتل الأميبا.

ويقول الخبراء إن الأميبا تدخل التجويف الأنفي وتنتقل إلى الدماغ حيث تدمر أنسجة معينة. ويمكن أن تشمل أعراض العدوى الحمى والصداع والنوبات والهلوسة، والتي تبدأ في غضون خمسة إلى تسعة أيام من الإصابة.