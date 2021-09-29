"المنزل المعجزة" في لابالما يستسلم أمام الحمم البركانية

المصدر: د ب ا

ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن منزلا معزولا كان يقف وحيدا فيما دمرت الحمم البركانية المئات من المباني المحيطة في لابالما، إحدى جزر الكناري، ابتلعته الآن أيضا الانهيارات البركانية، عقب أيام من الثوران البركاني.

بدأ البركان الواقع ضمن سلسلة جبال كومبر فيجا في جنوب الجزيرة، الثوران في 19 سبتمبر للمرة الأولى خلال خمسين عاما.

أظهرت الصور ومقاطع الفيديو الأسبوع الماضي الحمم تتدفق حول ما أطلق عليه المنزل المعجزة في قرية إلبارايسو .

ووفقا لما ذكرته صحيفة الموندو الإسبانية فأن المنزل المصمم على الطراز الكناري يعود لزوجين متقاعدين من الدنمارك وهما راينر كوك وإنج بيرجيدورف.

ولم يزورا الجزيرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

ونقلت الموندو عن كوك القول أمس الثلاثاء: "كل شيء دُمر. لقد خسرنا كل شيء في جزيرتنا الحبيبة. أنه أمر مؤسف للغاية. أنا وإنج حزينان للغاية".