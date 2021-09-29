صدفة عجيبة.. تاريخ وفاته مكتوب على نمرة عربيته

المصدر: البيان

توفي شاب مصري في عمر الزهور 19 عاماً نتيجة حادث أليم، حيث سادت حالة من الحزن في مدينة الإسكندرية الساحلية.

والمتوفى يدعى عبدالله زيزو بطيئة لقي مصرعه في حادث سيارة كان يقودها على محور المحمودية، حيث تحطمت السيارة بشكل كامل ما نتج عنه وفاته في حينها، إلا أن الغريب في ذلك الحادث هو ارتباط موعد الحادث بنفس أرقام السيارة التي كان يقودها.

ووفق مودي منير، أحد أصدقاء القتيل على موقع التواصل الاجتماعي، فإن الحادث شهد أمراً غريباً، حيث إن لوحة السيارة التي كان يقودها «عبد الله» كانت تحمل أرقام «س ي أ - 9259» وهو ما فسره البعض أن ذلك يعني سوء الحظ، حيث حملت الأرقام في طياتها موعد الحادث الأليم، الذي حدث في الساعة 9 مساء من يوم 25 سبتمبر أي شهر 9، ما جعله يقول: «قدرك كان مكتوب على نمرة العربية يا حبيبى».

وقال صديق آخر للمتوفى: إن عبد الله قد لقي مصرعه في سيارة غير سيارته الخاصة، إلا أن تلك السيارة تعد إحدى سيارات عائلته، حيث يعود لأحد أفراد عائلة كبرى في تجارة السيراميك في الإسكندرية.

وأضاف الصديق وفق صحيفة «الوطن»، أن سيارة عبد الله «لانوس بيضاء»، وتحمل لوحات «س د ب - 1757» وهي غير السيارة التي لقي بها مصرعه وكأن القدر أراد ذلك، لتتشابه أرقام السيارة مع تفاصيل الحادث.

