صراع في الفضاء.. بطلاه غراب و«درون»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

لا شك في أن الحصول على ما نحتاجه من طعام بنقرة زر واحدة ومن دون الحاجة إلى التوجه إلى السوبرماركت أمر ممتع، وقد يكون أكثر إمتاعاً أن تستخدم وكالات التوصيل طائرات موجهة عن بُعد لإسقاط الطعام على عتبة دارنا. لكن عملية التوصيل جواً قد تواجه بعض العراقيل أحياناً، إذا كانت هناك أسراب من الغربان السوداء في الأجواء.

فقد أظهر مقطع فيديو تم تصويره في كانبيرا عاصمة استراليا، أخيراً، عراكاً محتدماً في الجو بين غراب أسود وطائرة درون للتوصيل. وفي الفيديو، يمكن مشاهدة الدرون تحوم في السماء قبل أن يطاردها غراب ويبدأ بنقر الطائرة بشراسة، حيث نراها تتمايل قبل أن يسقط منها طرد.

ووفقاً لشبكة تلفزيون «أن دي تي في» الهندية، قام بتصوير الفيديو شخص كان ينتظر طلبه عبر التوصيل الجوي، وقد قام بتسجيل المشهد بأكمله وحمّله على موقع «يوتيوب». فانتشر سريعاً وجذب العديد من التعليقات، حيث كتب أحدهم من المدافعين عن حقوق الطيور: «يزعج البشر الطيور بهذه الطريقة أيضاً ولا يتركون مساحة للطيور للطيران»، فيما أطلق آخر نكتة حول الطرد الذي تم تسليمه، كاتباً: «ها هي قهوتك مخفوقة».