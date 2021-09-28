ليست نفطاً.. كشف حقيقة المياه السوداء التي ظهرت في البحر الميت

المصدر: البيان

أكدت وزارة المياه والري الأردنية أن المياه السوداء التي تسربت من ثقوب صخرية إلى البحر الميت ناتجة عن ارتفاع كبير جدا في مستويات الحديد لعينات المياه والترسبات الرملية السوداء التي تم فحصها في مختبرات الوزارة.

وقال مصدر في وزارة المياه إن الفحوصات المخبرية أظهرت وجود نسب من الحديد والمنغنيز والنحاس والزنك، وكل هذه الأمور ترجح أن اللون الأسود-الرمادي في المياه هو نتيجة وجود تراكيز قليلة من مواد عضوية (غير زيتية) معلقة في المياه أسهمت في تكوين اللون الأسود، ومصدر هذه المواد العضوية هو الطين المعدني الموجود في المنطقة المحيطة في البحر الميت والذائبة في المياه نتيجة الانجراف بفعل الحفر الانهدامية.

وطلب المصدر من المواطنين عدم الاقتراب من الحفر الانهدامية لما تشكله من تهديد لأرواحهم.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاثنين قد أكدت عدم وجود اي نسبة من المواد النفطية في السائل الأسود المتداول ضمن شريط فيديو من منطقة البحر الميت.

وقالت في بيان، إن فريقا جيولوجيا من الوزارة قام أمس بزيارة الى موقع ظهور السائل الاسود في البحر الميت حيث تم الاطلاع على الموقع ووجد ان السائل هو عبارة عن مياه ذات رائحة سيئة جدا وان الطبقات الصخرية في المنطقة مكونة من طمي وطين وملح لونه اسود داكن وجزء منه ذائب بالمياه، مؤكدة ان السائل الاسود المتداول لا يصنف من ضمن المواد النفطية.

وفي السياق ذاته، قال نقيب الجيولوجيين صخر النسور إن المياه السوداء التي تسربت إلى جانب البحر الميت هي "طينة سوداء" وتتكون من مواد عضوية وكبريت اختلطت بالمياه الموجودة هناك. وذلك وفقاً لموقع "رؤيا الإخباري".

وتابع أنه من الممكن أن تكون المياه السوداء عبارة عن مياه جوفية خرجت من باطن الأرض إلى السطح أو من آثار مياه الشتاء الذي خلال المنخفض الأخير، متوقعا أن تكون المياه وصلت للمنطقة من خلال الأودية التي تصب في البحر وجرفت التربة الطينية وألقت فيها في البحر الميت.

وأشار إلى أن هذه المياه ليست نفطا، معللا ذلك بأن النفط يتواجد في أعماق كبيرة داخل باطن الأرض وسلوكه مختلفة عن التربة الطينية عند اختلاطه بالماء.

وقال: "أكاد اجزم أنها تربة طينية وليست نفطا، لأن الروائح المنبعثة منها تشير إلى أنها تربة طينية وليس نفطية".

وبين أن الجهات المختصة أخذت عينات من المياه السوداء لفحصها في المختبر، إذ ستظهر نتائجها خلال اليومين القادمين.

وعن المياه الحمراء التي ظهرت في منطقة البحر الميت، قال إن نتائج الفحوصات أظهرت أن سبب تلون المياه باللون الأحمر هي مادة المنغنيز التي تتواجد بكميات عالية.