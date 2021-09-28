القبض على 6 سعوديين حاولوا دهس رجل أمن

المصدر: البيان

ألقت الشرطة السعودية بمنطقة حائل القبص على 6 سعوديين، لإطلاقهم النار والاعتداء على آخرين ومحاولة دهس رجل أمن.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأشخاص، أسفرت عن القبض على "6" سعوديين في العقد الثالث من العمر، لإطلاقهم النار والاعتداء على آخرين ومحاولة دهس رجل أمن، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف،ضُبط بحوزتهم سلاحان ناريَّان من نوع مسدس ومواد ممنوعة ومخدرات وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

