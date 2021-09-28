الرئيس الكوري يدعو لحظر تناول لحوم الكلاب في بلاده

المصدر: يونيهاب

دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه رسميا إلى حضر تناول لحوم الكلاب.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي بارك كيونغ-مي إن الرئيس مون قال لرئيس الوزراء كيم بو-غيوم خلال جلسة مناقشة السياسات الأسبوعية "ألم يحن وقت مراجعة حظر تناول لحم الكلاب بجدية؟".

الدعوة لاقت ترحبيا واسعا حيث رحبت حوالي 50 مجموعة مدنية اليوم الثلاثاء باقتراح الرئيس.

وقال الرئيس مون إن حكومته قد تضطر إلى النظر بعناية في حظر تناول لحوم الكلاب وسط نقاش حول الممارسات المثيرة للجدل والوعي المتزايد بحماية حقوق الحيوان.

وعقدت الجمعية الكورية لحماية الحيوان و44 مجموعة مدنية محلية أخرى مؤتمرا صحفيا مشتركا في سيئول للتعبير عن دعمها لتصريحات مون ورغبته في تحقيق نتائج ملموسة فورية.

وقالت المجموعات المدنية "لم يعد من الممكن تأجيل الحظر الذي طال انتظاره لأكل لحوم الكلاب على الرغم من اعتراضات عدد قليل من أصحاب مزارع الكلاب" .

ودعت الحكومة والبرلمان إلى اتخاذ إجراءات عملية في أقرب وقت ممكن.

وقدم مون اقتراحه الأخير بينما كان رئيس الوزراء كيم بو-كيوم يطلعه على خطة الحكومة لتحسين نظام رعاية الحيوانات الأليفة المهجورة.

يذكر أن هناك خلافا شديد في كوريا الجنوبية بين نشطاء حقوق الحيوان وأصحاب مزارع الكلاب حول التشريعات التي تحظر ذبح الكلاب بغرض تناول لحومها.

وكان نائب برلماني من الحزب الديمقراطي الحاكم قدم مؤخرًا مشروع قانون يحظر فعليًا قتل الكلاب من أجل لحومها.

من جانبه وافق مجلس الوزراء على تعديل للقانون المدني اليوم الثلاثاء من شأنه أن يمنح الحيوانات وضعًا قانونيًا كأفراد تخضع أرواحهم للحماية.

واقترحت وزارة العدل التنقيح في يوليو لإضافة بند جديد ينص على أن "الحيوانات ليست أشياء"، إلى المادة 82 من القانون المدني.

حاليًا ،يتم تحديد الحيوانات على أنها "شيء يشغل مسافة" ولا يتم تحديدها عن الأشياء غير الحية، لذلك لم يعاقب من يسيئون إلى الحيوانات إلا لإتلاف الممتلكات إذا وُجهت لهم أي عقوبات.

جاءت المراجعة بعد التوصل إلى إجماع اجتماعي على الحاجة إلى تحسين حماية الحيوانات وسط زيادة مطردة في عدد الحيوانات المصاحبة وزيادة الوعي برفاهية الحيوان.

وسيُعرض القانون على الجمعية الوطنية يوم الجمعة للتصويت على إقراره. تتوقع الوزارة أن تصبح القوانين ذات الصلة صارمة فيما يتعلق بانتهاك حقوق الحيوانات وإساءة معاملتها بمجرد دخول التعديل في حيز التنفيذ.