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    السعودية.. مقطع فيديو متداول لفتاتين يخدشان الذوق العام

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    • البيان
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    أعلنت شرطة المنطقة الشرقية في السعودية عن تحديد هوية الفتاتين اللتين قامتا بفعل يخدش الذوق العام.

    وأضاف: سيتم تطبيق العقوبات المقررة تجاههما لمخالفتهن الذوق العام.

    وأفاد المتحدث المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرطية بأنه "إشارة إلى ظهور فتاتين مخالفتين للذوق العام، في مقطع فيديو بأحد الأماكن العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الخبر، من تحديد هويتهما وإحضارهما، وتطبيق عقوبة مخالفات المحافظة على الذوق العام بحقهما".

    وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعادت نشر مقطع الفيديو على حسابها في "سناب شات" مموها، كما نشرته قناة الإخبارية السعودية على صفحتها في "تويتر".

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