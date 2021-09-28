موقف نبيل لسعودية مع خادمتها الحامل

المصدر: البيان

قامت مواطنة سعودية في محافظة الدلم، بتخفيف الأعمال المنزلية عن عاملتها التي تحمل الجنسية الأوغندية بعد أن اكتشفت أنها حامل في الأسابيع الأولى منذ قدومها إلى المملكة في موقف نبيل رغم أحقيتها في ترحيل أو استبدال الخادمة.

وقالت المواطنة السعودية حصة البسام، إن العاملة قدمت قبل أشهر، وبعد وصولها وأثناء الفحوصات تم اكتشاف حملها، مضيفة: "تواصلت مع المكتب حول حمل العاملة، فأكدوا أنها تحت التجربة ويحق لصاحب العمل ترحيلها أو استبدالها".

وأشارت بحسب صحيفة الوطن السعودية إلى أنها تعاملت مع الحالة بفتح ملف لها بأحد المستشفيات ومتابعة الحالة صحيًّا حتى استقرار الحمل إلى حين ولادتها، واتفقت معها أن تسافر قبل ولادتها إلى بلدها ومن ثم تعود.

وعلى صعيد آخر أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن ضبط 15693 من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة للفترة خلال من 16 إلى 22 سبتمبر الماضي.

وفي بيان لها، أشارت الوزارة إلى أنه "تم ضبط 15693 مخالفًا، بينهم 6336 مخالفًا لنظام الإقامة، و7452 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1905 مخالفين لنظام العمل".

ولفتت الداخلية إلى أن "إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 311 شخصًا، 54% منهم يمنيو الجنسية، و43% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى".

وأوضح البيان أنه جرى ضبط 6 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى ضبط 15 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 85009 وافدين مخالفين، منهم 75014 رجلا، و9995 امرأة، فيما أحيل 67641 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و3920 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وتم ترحيل 9433 مخالفا، وفقا للداخلية.