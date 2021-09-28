اختبار آلة تصنع الماء والأكسجين من تربة القمر

المصدر: (دبي - البيان)

ابتكر مهندسون أوروبيون طريقة تساعد المستعمرين المستقبليين للقمر، على صنع المياه والأكسجين من تربة القمر. وفي التجربة، أضيف الهيدروجين والميثان إلى خليط معدني يحاكي تربة القمر، مع تسخينه في فرن إلى درجات حرارة تزيد على 1830 درجة فهرنهايت، ما يؤدي إلى تبخير المادة، حسب «روسيا اليوم».

وبعد «غسل» الغازات الناتجة باستخدام الهيدروجين، فُصل الماء باستخدام محول حفاز ومكثف، مع استخلاص الأكسجين عن طريق التحليل الكهربائي.

وقالت ميشيل لافانيا، مهندسة الطيران في بوليتيكنيكو دي ميلانو، التي قادت التجارب، في بيان: «تُظهر تجاربنا أن الآلة قابلة للتطوير ويمكن أن تعمل في حلقة مغلقة شبه مستدامة تماماً، دون الحاجة إلى تدخل بشري ودون انسداد».

ويتكون نصف التربة على القمر من أكاسيد السيليكون والحديد والتي تشكل نفسها نحو ربع الأكسجين.

وتشبه العملية المكونة من خطوتين تلك المستخدمة بالفعل على الأرض، ولكنها كُيّفت للعمل مع خليط معدني يقترب من سطح القمر.

وهذا يعني أن المستعمرات المستقبلية يمكن أن تستخلص المياه دون الحاجة لجلبها من الأرض.