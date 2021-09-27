جريمة مروعة.. يقتلون شقيقتهم بزعم الدفاع عن الشرف

المصدر: وكالات

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بـ"جريمة مروعة" هزت العاصمة صنعاء، حيث أقدم أفراد من عائلة فتاة على قتلها بطريقة وحشية بعد اتهامها بـ"قضية شرف"، وفق وسائل إعلام محلي.

وفي التفاصيل، كشف موقع "عين عدن" أن "إخوة الفتاة شروق أحمد، مع مشاركة ابن عمهم، أقدموا على قتل الفتاة بأيديهم في صنعاء، ومن ثم قاموا بنقل جثمانها إلى محافظة ذمار الواقعة جنوب العاصمة".

ونقل "عين عدن" عن مصادر مطلعة قولها إن "شابة تدعى شروق أحمد، تم قتلها خنقا على أيدي إخوتها مع أحد أبناء عمومتها، يوم السبت، في صنعاء".

وأوضحت المصادر أن سبب هذه الجريمة يعود إلى أن "المذكورين قاموا بقتل شقيقتهم بزعم قضية الشرف دون التأكد من صحة المعلومة والتعرف على السبب الحقيقي وراء الواقعة".

ودان العديد من رواد مواقع التواصل هذه الواقعة معربين عن غضبهم، إذ قال أحدهم ادعى أنه من جيرانهم: "في جريمة مروعة جديدة تحت مسمى جرائم الشرف، قتلت الشابة شروق أحمد خنقا بالأيدي على يد أشقائها وأحد أبناء عمومتها في صنعاء، وتم دفنها في قريتي "الملحاء مديرية الحدا محافظة ذمار".

وأكمل: "أتمنى من النيابة العامة في صنعاء التحرك لاعتقال القتلة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة بحكم أن الجريمة تمت في نطاق اختصاصها، واستخراج جثتها ليتم فحصها من قبل طبيب شرعي قبل تحللها.. يرجى من الجميع التفاعل حتى يتم القصاص ممن قتلوا شروق أحمد ليكونوا عبرة لغيرهم".