بالفيديو.. الرئيس الفرنسي يتعرض للرشق بالبيض

المصدر: البيان

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرشق بالبيض من قبل شخص مجهول خلال زيارته اليوم الاثنين لمعرض في ليون.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، الرئيس الفرنسي محاطاً بعدد كبير من المواطنين، وأثناء تأهبه لالتقاط سيلفي مع إحدى الزائرات، أصابته بيضة في رقبته، مما دفع بأفراد حراسته الأمنية إلى إحكام الحماية حوله، وسط تعالي الأصوات: لا، لا.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" أن أفراد الأمن قبضوا على الشخص.