"احتفلوا على الطريقة المصرية" .. مأساة عريس في يوم زفافه

المصدر: وكالات

تحول يوم زفاف شاب روماني إلى مأساة حقيقية، بعد أن قام أصدقاؤه برفعه لأعلى على سبيل المرح وتركوه دون أن يتمكنوا من إمساكه، فسقط على الأرض مصابا بكسور في عظامه انتهت به مشلولا في أحد المستشفيات.

وقع الحادث في منطقة بيل فيليكس بإقليم ترانسيلفانيا في رومانيا، ووصل العريس الذي يدعى ليفيو فيلمون إلى المستشفى مصابا بكسر في العمود الفقري، فيما كانت العروس في حالة صدمة وذهول بسبب مصاب زوجها.

وذكرت مواقع رومانية أن أصدقاء العريس زادوا الطين بلة، وعمدوا إلى إمساكه ووضعه على كرسي، معتقدين أنه لم يصب بأذى بعد سقوطه على الأرض، فيما كان العريس في الحقيقة غير قادر على الشعور بساقيه.

ويعد هذا الاحتفال الخطير طقسا ثابتا في حفلات الزفاف في مصر، فيما ذكرت مواقع رومانية أن الشاب اتصل بمحام لبحث إمكانية رفع دعوى ضد أصدقائه لأنهم عرضوا حياته للخطر، فضلا عن إفساد ليلة العمر.