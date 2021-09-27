الخنازير البريّة تجتاح روما.. فيديو

المصدر: البيان

اجتاحت الخنازير البرية العاصمة الإيطالية روما، حيث ظهرت تجوب شوارعها فردى، وأحيانا قطعانا كاملة منها.

وأظهرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي انتشار الخنازير البرية في لعاصمة الإيطالية أكثر فأكثر.

وهذه الخنازير تأتي بسبب النفايات التي تفيض في كثير من الأحيان من مكبات القمامة التي لا يتم تفريغها.

وتتحدث إحدى شهود العيان كيف قامت مجموعة من الخنازير البرية بملاحقتها أثناء ذهابها لرمي القمامة، معتبرة أنها تشكل خطرا على المارة في الشوارع، وفق ما نقلت عنها "مونت كارلو"

وأصبحت هذه المشكلة نقطة أساسية في حملات المرشحين المعارضين لانتخابات بلدية العاصمة.

وقبل بضعة أسابيع، شوهدت 6 خنازير برية تطارد امرأة في موقف للسيارات، مما أجبرها على إلقاء أكياس البقالة الخاصة بها والفرار.

وكانت عمدة العاصمة الإيطالية روما فيرجينيا راجي، قدمت شكوى إلى النيابة العامة ضد الحكومة المحلية، على خلفية التعامل مع مشكلة غزو الخنازير البرية لضواحي العاصمة، تدّعي مسؤوليتها عن "غزو الخنازير" في منطقة لاتسيو الحضرية والفشل في تنفيذ "خطط إدارة فعالة لهذه الحيوانات".

وأشارت راجي إلى قانون العام 1992 الذي ينص على التزام المناطق الإيطالية "بالحفاظ على السيطرة على أنواع الحيوانات البرية، حتى في المناطق المحظورة من الصيد".

وقالت العمدة أيضا إن سلطات لاتسيو لم توفر الأقفاص التي يمكن أن تحفظ فيها الحيوانات التي يمسك بها في المدينة.