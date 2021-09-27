غراب يعتدي على طائرة بدون طيار ويسقط حمولتها.. فيديو

المصدر: البيان

تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اعتراض غراب لطائرة من دون طيار، ما تسبب في إسقاط حمولتها.

وقال ناشرو الفيديو إن الفيديو تم التقاطه في أستراليا، ويظهر فيه طائرة من دون طيار (درون) تحلق في الهواء حاملة حقيبة بلاستيكية، قبل أن يباغتها غراب ليعترض تقدمها.

حاول الغراب مهاجمة الجزء الخلفي من الطائرة بمنقاره، حيث تمسك بالذيل لفترة قومت الطائرة خلالها، وبعد أن أفلت الغراب الطائرة سقطت الحمولة أرضا، ليواصل الغراب طيرانه بعيدا عنها.

وطائرة من دون طيار المعتدى عليها من طرف الغراب كانت بصدد توصيل القهوة إلى زبائن.

يذكر أن طائر الغراب يوصف بأنّه طائر عدوانيّ، بالإضافة إلى ذكائه ومشاكسته ومرحه أحياناً.