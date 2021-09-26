الكويت.. شقيقان يحاولان قتل أختهما فيفشل الأول وينجح الثاني بقتلها في غرفة العناية المركزة

المصدر: البيان

أحالت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الأحد، المتهم بقتل شقيقته داخل العناية المركزة إلى الطب النفسي، وذلك لبيان صحة قواه العقلية.

وتعرضت المجني عليها إلى إطلاق نار من شقيقها الأكبر قبل يومين من دخولها في 8 سبتمبر العام الماضي (2020)، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية، بالقرب من منزلها، وتمكن الإسعاف من إنقاذ حياتها ووضعت داخل غرفة العناية المركزة، فيما تمكن رجال الأمن من القبض على الشقيق الأكبر مطلق النار.

وبعدها توجه الأخ الأصغر إلى قسم العناية المركزية حيث كانت ترقد المجني عليها بحالة حرجة وأكمل جريمة قتلها.