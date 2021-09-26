مصر .. طبيب بيطري يحقن طفلة بإبرتين ويتسبب في وفاتها

المصدر: البيان

أقدم طبيب بيطري على إعطاء إبرتين عن طريق الخطأ لطفلة تبلغ من العمر 4 أعوام، ما تسبب في وفاتها في واقعة شهدتها قرية الفرستق بدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية في دلتا مصر.

وتبين قيام طبيب بيطري بإعطاء الطفلة إبرتين قبل إجراء اختبار حساسية لها من المضادات الحيوية، ما أدى إلى وفاتها حيث كانت مصابة بحساسية الصدر.

وعندما أدرك البيطري الخطأ، أسرع بنقل الطفلة إلى مستشفى بسيون المركزي، وتدهورت حالتها الصحية وجرى نقلها إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا، إلا أنها فارقت الحياة.

وكشف عم طفلة الغربية المتوفاة، تفاصيل وفاة ابنة شقيقه بسبب إبرة خاطئة من طبيب بيطري داخل إحدى الصيدليات، قائلًا: «كانت تعاني من ارتفاع درجة الحرارة واصطحبتها والدتها إلى الصيدلية، والتي كان بها طبيب بيطري وأعطى الطفلة إبرتين، أصيبت على أثرهما بتشنج ووقعت من حضن أمها».

وأضاف عم الطفلة في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» أمس السبت، أن «الطبيب البيطري الموجود في الصيدلية أعطى الطفلة إبرة أخرى في ركبتها لإيقاف مفعول الإبرتين السابقتين والسيطرة على حالة التشنج التي تعانيها»، موضحا أن «الطبيب طلب من والدتها سرعة الذهاب بها للمستشفى نظراً لتأخر حالتها وإصابتها بحالة من الإغماء».

وتابع أن «الطفلة لم تكن تعاني من أي أمراض وليس لها تاريخ مرضي، وسبب وفاتها هو الطبيب البيطري».

وتم التحفظ على الطبيب البيطري للعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.