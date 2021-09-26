سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى جراء خروج قطار عن سكته في أميركا

المصدر: وكالات

قتل مالايقل عن 3 أشخاص وأصيب عدد آخر بجروح جراء خروج قطار عن سكته في ولاية مونتانا الأميركية، على ما أعلنت شركة "أمتراك" للسكك الحديد.

وقالت الشركة في بيان إن "أمتراك تعمل مع السلطات المحلية لنقل الركاب المصابين وإجلاء جميع الركاب الآخرين بأمان"، مشيرة إلى أن نحو 147 راكبا كانوا في القطار إضافة إلى 13 هم أفراد الطاقم.

وقالت "امتراك " في البيان إن 7 عربات من قطار امباير بيلدر 7/27 التابع لشركة امتراك خرجت عن القضبان بالقرب من جوبلين ، مونتانا ، مما أدى إلى إصابة عدد غير معروف من الركاب. يتكون القطار من قاطرتين و 10 عربات.

وأظهرت لقطات فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتها وسائل إعلام محلية أشخاصًا بالقرب من السكك الحديد، وأمتعة متناثرة بجانبهم.

وقال منسق خدمات الطوارئ والكوارث في مونتانا لصحيفة نيويورك تايمز إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وإن "أكثر من 50 شخصًا أصيبوا".

ونقلت شبكة CNN عن مكتب شرطة مقاطعة ليبرتي قولها في بيان إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم بعد خروج قطار أمتراك عن القضبان في مونتانا بعد ظهر يوم السبت.

وقع الحادث فى حوالى الساعة الرابعة مساء. بالتوقيت المحلي ، وكان على متن الطائرة ما يقرب من 146 راكبا و 16 من أفراد الطاقم ، قال امتراك في بيان إضافي مساء السبت.

وأضافت السكة الحديد أن "امتراك تعمل مع السلطات المحلية لنقل الركاب المصابين وإجلاء جميع الركاب الآخرين بأمان". "سيتم توفير تفاصيل إضافية حسب توفرها".

وقالت السكة الحديد إن الأفراد الذين لديهم أسئلة حول أصدقائهم وعائلاتهم على متن القطار يجب عليهم الاتصال بالرقم 800-523-9101.