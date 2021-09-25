مصر.. حقنة بالخطأ تودي بحياة طفلة

المصدر: البيان

توفيت طفلة مصرية تبلغ من العمر 4 سنوات، اليوم السبت، إثر حقنة اعطاها لها صيدلي غير متخصص بإحدى الصيدليات في محافظة الغربية،وتم التحفظ على الصيدلي الذي يعمل طبيباً بيطرياً.

وتلقى مدير أمن الغربية، إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ لمركز شرطة بسيون بوفاة طفلة 4 سنوات،داخل مستشفى المنشاوى العام بطنطا، بحسب "بوابة الأهرام" المصرية.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين قيام صيدلي غير متخصص، يعمل طبيب بيطري في إحدى صيدليات بإعطائها حقنة بطريق الخطأ، مما أدى إلى وفاتها بدون إجراء اختبار حساسية لها من المضادات الحيوية، رغم أنها كانت مصابة بحساسية الصدر.

وعندما أدرك الصيدلي غير المتخصص الخطأ، أسرع بنقل الطفلة إلى مستشفى، وتدهورت حالتها الصحية وجرى نقلها إلى مستشفى المنشاوى العام بطنطا، إلا أنها فارقت الحياة، وتم التحفظ على الصيدلي غير المتخصص للعرض على النيابة العامة للتحقيق.