الأمن المصري يكشف لغز مقتل شخص في قطار ركاب

المصدر: البيان

تجرد مواطن مصري، من محافظة قنا في صعيد مصر ويقيم في محافظة المنوفية، من المشاعر الإنسانية وأطلق النار على شقيقه في قطار وأمام الركاب ليودي بحياته وسط ذهول الجميع.

وفي التفاصيل، فقد اختلف الشقيقان، يعملان في تجارة العسل، وتعالت صيحاتهما داخل القطار ليخرج أحدهما مسدساً ويطلق 3 طلقات على رأس شقيقه ليلقى مصرعه في الحال، وفقا لموقع صدى البلد.

وسادت حالة من الذعر بين ركاب قطار المناشي في محطة الخطاطبة وتعالت الصرخات ليقوم الأهالي بنقل الجثة على الرصيف وإبلاغ قوات الشرطة.

وفر المتهم هارباً عقب قتل شقيقه إلا أنه تم التوصل إليه عقب ساعات من الحادث وكشف غموض الواقعة.

وتبين أن القاتل هو شقيق المجني عليه وأقدم على إطلاق النيران على شقيقه داخل القطار لخلافات بينهما وسط ذهول الركاب.