«الإفتاء المصرية» توضح حكم تفسير آيات القرآن بصور توضيحية

المصدر: البيان

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم كتابة الآيات القرآنية مقرونةً بصور توضيحية لها لتقريب معاني القرآن الكريم.

وأوضحت الدار، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أنه لا مانع من ذلك شرعاً، مشيرةً إلى أنه مدخل حسن لتوضيح المعاني القرآنية وتسهيل فهمها لقطاع كبير من المسلمين وغيرهم.

ولفتت إلى أن أكثر الفئات احتياجاً إلى هذا الأسلوب التوضيحي مَن يصعب عليهم فهم بعض آيات القرآن الكريم من صغار السن وغير الناطقين باللغة العربية.

وأكدت ضرورة المراجعة التفصيلية لكل الرسوم التوضيحية الدالة على معاني الآيات من قِبَل الهيئات الدينية المعتمدة كمجمع البحوث الإسلامية، منوهةً بأهمية الدقة في هذا العمل.

يُذكر أن المهندس المعماري المصري فريد عمارة كان قد قرر أن يستخدم موهبته الإبداعية باستخدام برنامج «فوتوشوب» في تسليط الضوء على المعاني العظيمة للقرآن الكريم.