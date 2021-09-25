قلة النوم قد تؤدي لزيادة الوزن

المصدر: (دبي - البيان)

يقول الباحثون إن النوم أقل من سبع ساعات في الليلة يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ خيارات وجبات خفيفة غير صحية مقارنة بتلك التي يتخذها أولئك الذين يستوفون إرشادات النوم الموصى بها.

وبحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم، أظهر تحليل بيانات نحو 20 ألف بالغ أمريكي وجود صلة بين عدم تلبية إرشادات النوم الموصى بها وتناول المزيد من الكربوهيدرات في الوجبات الخفيفة والسكر المضاف والدهون والكافيين، نقلاً عن ما نُشر في مجلة Academy of Nutrition and Dietetics.

وفي حين وجد الباحثون أن الوجبات الخفيفة المالحة والحلويات والمشروبات غير الكحولية هي نفسها بين البالغين بغض النظر عن عادات النوم، فإن أولئك الذين يحصلون على قسط أقل من النوم يميلون إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية في الوجبات الخفيفة يومياً بشكل عام.

وقال كريستوفر تايلور، أستاذ التغذية الطبية بجامعة ولاية أوهايو (OSU) في كلية الصحة وعلوم إعادة التأهيل وكبير مؤلفي الدراسة: «إننا لا ننام فقط عندما نبقى مستيقظين لوقت متأخر من الليل، ولكننا نقوم أيضاً بكل السلوكيات المتعلقة بالسمنة: قلة النشاط البدني، وزيادة وقت الشاشات، وخيارات الطعام التي نتناولها كوجبات خفيفة وليس كوجبات أساسية».