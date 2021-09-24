ضبط 7 سعوديين في مشاجرة بأحد الأماكن العامة

المصدر: البيان

ألقت الشرطة السعودية منطقة الباحة القبص على 7 مواطنين سعوديين،ظهروا في مقطع فيديو متداول،أثناء مشاجرة في أحد الأماكن العامة بمدينة الباحة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر من خلاله مشاجرة بين عدد من الأشخاص.

وبحسب وكالة الانباء السعودية "واس" فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم (7) مواطنين في العقد الثاني من العمر، وتم إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.