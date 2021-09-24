تجري عملية لمنع الحمل .. فحدثت المفاجأة

المصدر: البيان

قررت سيدة أن تطوي صفحة الانجاب، وأجرت عملية ربط لمنع الحمل بعدما شاورت زوجها في الأمر.

وكانت باربرا تعتقد أن الإنجاب قصة قد طويت، فهي تبلغ الآن من العمر "46 عاما" وأجرت العملية، ولم يكن لديها فكرة أنها ستكون واحدة من بين كل 300 امرأة في العالم يجري تعقيمهن عبر عملية "ربط أنبوب فالوب"، لكن هذه الواحدة تنجب طفلاً رغم ذلك.

وتعمل الأم في محل للبيع بالتجزئة وأثناء العمل شعرت بألم حاد في البطن، ومع مرور الوقت ازداد الألم سوءا، بحسب "سكاي نيوز عربية".



ولم تعد الأم قادرة على تحمل الألم، وعادت إلى المنزل بسرعة، واكتشفت لاحقا أنها حامل، ووضعت في النهاية مولودها الثالث.

وقالت إن الأمر كان صادماً بالنسبة لها. وأطلق الزوجان على الطفل الجديد اسم "هانتر" أي المتسلل، لأنه كما يقولان تسلل إلى حياتهما.

ولم تورد يذكر جنسية المرأة ولا متى وقعت الحادثة.

وقالت طبيبة الأمراض النسائية ميليسا غارير إنه على الرغم من ندرتها ، إلا أن الحمل بعد التعقيم ليس أمر مستحيلاً.

وأضافت أنه عندما يتم ربط قناتي فالوب ووقف نشاطهما، فبوسعهما لاحقا التعافي من أثر عملية التعقيم، وتشكيل أنبوب جديد تمر عبرهم البويضات في رحلتها من المبيض إلى الرحم.

