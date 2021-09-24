قصة شعر تكلف صالوناً 271 ألف دولار

المصدر: وكالات

قضت محكمة هندية بتغريم صالون شعر مبلغ 271 ألف دولار لصالح عارضة أزياء بعد قص شعرها أقصر مما كانت تريد.

وفي عام 2018 ذهبت عارضة أزياء في الهند لصالون تصفيف شعر، وطلبت من مصفف شعر، بقص بمقدار 10 سنتيمترات من شعرها، لكن مصففة الشعر قصت جزءا كبير من شعرها، فأصبح بالكاد يلامس الكتف.

ما أثار عض عارضة الأزياء ورفعة قضية علي صالون الشعر بسبب الإهمال في قص شعرها.

وكان شعر صاحبة الدعوى الطويل قد ساعدها في الحصول على فرص عمل كثيرة من شركات منتجات العناية بالشعر.

وقالت أمام المحكمة إن الصالون قص شعرها مخالفة لتعليماتها مما تسبب لها في خسارة فادحة.

واضافت العارضة إن قصة الشعر تلك تسببت لها في خسارة كبيرة، كما أنها قضت على أحلامها في مجال عرض الأزياء.

وتعرضت لانهيار عصبي شديد وصدمة بسبب الاهمال في قص شعرها ولم تستطع التركيز على وظيفتها التي فقدتها اخيراً.