القبض على باكستاني حاول ابتزاز فتاة عبر تطبيق "سناب شات"

المصدر: د ب أ

أعلن مسوؤل بوكالة التحقيقات الاتحادية في باكستان اليوم الجمعة أنه تم القبض على شاب باكستاني بعد ورود بلاغ من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) يفيد بقيامه بابتزاز فتاة أمريكية عبر الإنترنت بعد اختراقه حسابها على تطبيق "سناب شات".

وقال طاهر خان، الرئيس المحلي لقسم الجرائم الإلكترونية بوكالة التحقيقات الاتحادية، إن عملية الاعتقال تمت في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان، الأسبوع الماضي بعد تلقي بلاغا من "إف.بي.آي" بقيام الشاب بابتزاز فتاة قاصر من ولاية فرجينيا.

وأضاف خان أن الشاب، وهو طالب جامعي، قام باختراق حساب الفتاة على تطبيق "سناب شات" في الأول من يونيو الماضي، وتمكن من الوصول إلى صورها الشخصية، التي تظهر في بعض منها وهي عارية.

وتابع بالقول إن الشاب كان يطلب من الفناة إرسال المزيد من الصور العارية وإجراء محادثة بالفيديو معه عبر حسابه على موقع "انستغرام" منذ اختراقه لحسابها.

وأوضح مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي أن محاولة الفتاة تعطيل حسابها الخاص على "سناب شات" قد باءت بالفشل لأن شركة التواصل الاجتماعي التي تمتلك التطبيق، لم تستجب لطلبها.

ويواجه الشاب الباكستاني خمس تهم تشمل استغلال الأطفال في المواد الإباحية والترهيب الإجرامي. وقد تصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات حال الإدانة.

وتم اعتقال العديد من مواطني باكستان خلال السنوات الأخيرة بعد ورود بلاغات من وكالات غربية مختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث أن معظم هذه البلاغات ترتبط بصلات مزعومة لما يسمى بالشبكة المظلمة لاستغلال الأطفال في مواد إباحية.