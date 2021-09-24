القبض على 3 أشخاص سرقوا أموالا من خزينة بنك في مصر

المصدر: البيان

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على 3 أشخاص أقدموا على سرقة مبلغ مالي من خزينة أحد البنوك.

وخطط الأفراد المتهمين لسرقة المال بدقة عالية، حيث أن اثنان منهم يعملان داخل البنك نفسه.

وتفصيلا، كشفت وزارة الداخلية المصرية عبر حسابها على فيسبوك، أن أجهزة الأمن تلقت بلاغا من مدير فرع "البنك الزراعي" بإحدى قرى محافظة الشرقية، شمال القاهرة، عن سرقة مبلغ من خزينة البنك.

وتوصل فريق البحث الأمني إلى أن ثلاثة أشخاص، يعمل أحدهم موظف أمن إداريا بالبنك، وآخر معين به للحراسة، ارتكبوا الجريمة مستغلين معرفتهم بأوضاع المكان.

وإثر إلقاء القبض على الثلاثة اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث أن موظف الأمن هو من خطط للسرقة مستفيدا من طبيعة عمله، ثم جهز مع شريكيه صاروخا كهربائيا (أداة حفر)، ومفكا، وعتلة حديدية، وعقب انتهاء العمل بالبنك وانصراف جميع العاملين، حضر المتهمان الآخران، حيث فتحوا بابا جانبيا، ثم تعاونوا في فك المسامير الخاصة بقفل حجرة الخزينة، وبعد دخولهم إلى الحجرة تعاونوا على كسر الخزينة ذاتها باستخدام الأدوات المُشار إليها.

ثم نجح الثلاثة في الدخول إلى حجرة مدير الفرع، حيث سرقوا جهاز الـDVR الخاص بتسجيل كاميرات المراقبة، قبل التخلص منه بأحد المجاري المائية.

وعقب القبض على المتهمين أرشدوا عن جزء من المبلغ المسروق، والذي لم يكشف عن قيمته الإجمالية، وعن الأدوات المستخدمة في الجريمة، فيما كانوا قد أنفقوا باقي المبلغ "على متطلباتهم الشخصية".