مروحية طبية روسية تهبط اضطرارياً فوق حافة مبنى.. فيديو

المصدر: البيان

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أمس الخميس، عن قيام مروحية تابعة للإسعاف الجوي بهبوط اضطراري فوق حافة مبنى بالقرب من طريق سريع في مدينة ايجيفسك الروسية.

وأصدر المكتب الصحفي في وزارة الطوارئ الروسية بيانا وصل إلى الوكالة، وجاء فيه إن "المروحية الطبية التابعة للمشفى الحكومي هبطت بشكل اضطراري على طريق فوتكينسكو السريع في مدينة إيجيفسك".

وأضاف البيان: "كان على متن المروحية أربعة أشخاص ولم يصب أحد بأذى".

وتابع البيان أنه تم إجلاء الطاقم الذي جرى نقله إلى مستشفى قريب مجاور، وتبين من خلال الفحوصات عن إصابة بالرأس لدى أحد الأشخاص.