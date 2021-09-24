الملكة إليزابيث تتفاعل مع طفلة بولندية أهدتها لوحة «مذهلة»

المصدر: إعداد: فاتن صبح

فانيسا بكوفسكا فتاة في الثانية عشرة، من بولندا، مصابة بمتلازمة داون، ومفتونة منذ الصغر بكل ما يتعلق بالعائلة الملكية، وقد قررت مؤخراً أن ترسم لوحةً سكبت فيها كل أحاسيسها، بعنوان «الأرض»، وأرسلتها للملكة إليزابيث، لتصعق بردّ من البلاط الملكي في صندوق بريدها.

وذكر موقع «غود نيوز نتوورك»، أن فانيسا نشرت عبر «فيسبوك»، قصة اللوحة، وإرسالها إلى الملكة، وكتبت باللغة البولندية تقول: «أحب كسر النمطية، كما الاعتقاد بأنه لا وجود للمستحيل... وعلى الرغم من أنني قد لا أحظى في الحياة الحقيقية، بمثل هذه الفرصة، إلا أنني قمت بزيارة البلاط الملكي، عبر رسالة لجلالة الملكة إليزابيث... الأحلام الوردية موجودة لتتحقق، حتى لو بدت غير حقيقية».

وتحدث ردّ الملكة عبر مساعدها الشخصي، عن مدى تأثرها بالجهد الذي بذلته الفتاة في رسم لوحة وصفتها بـ «المذهلة». كما شكرت الملكة فتاة الـ 12 عاماً على مدى «استبصارها والوقت الذي سخرته لكتابة الرسالة». ونشرت على صفحتها على الموقع أيضاً، رسالة الردّ، مرفقةً بعبارة «ها هي الأحلام تتحقق. اليوم، تلقيت رداً على رسالتي للملكة إليزابيث».