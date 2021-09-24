ميكروبيوم الأمعاء يؤثر على إنقاص الوزن

المصدر: دبي - البيان

كشفت دراسة حديثة أن ميكروبيوم الأمعاء يمكن أن يؤثر على قدرتنا في إنقاص الوزن. ووجد باحثون من جامعة واشنطن في الولايات المتحدة أن وجود ميكروبات معينة «جيدة» في أمعاء الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً لإنقاص الوزن، يؤثر على أرطال الوزن التي كانوا قادرين على إنقاصها، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

ولفهم تأثير ميكروبات الأمعاء على فقدان الوزن، نظر الباحثون في 105 أشخاص يعانون من زيادة الوزن، وجميعهم مسجلون في برنامج لفقدان الوزن لمدة عام. ولتتبع فقدان الوزن، سجل الباحثون بداية المشاركين في مؤشر كتلة الجسم (BMI)، وسجلوا مستويات علامات دم معينة لعملية التمثيل الغذائي، مثل مستويات الكوليسترول، لفهم مدى سهولة حرق كل مشارك للدهون.

وجمعت عينات البراز في بداية الدراسة ونهايتها لتحديد الميكروبات الموجودة في أمعاء كل مشارك، وعلى أي مستويات، ثم قارن الباحثون الأشخاص الذين فقدوا الوزن (على الأقل 1% من وزنهم في المتوسط ​​كل شهر) مع أولئك الذين ظل وزنهم كما هو، واكتشفوا أن علامات الدم المختلفة المتعلقة بعملية التمثيل الغذائي كانت مختلفة بشكل طفيف فقط بين أولئك الذين فعلوا ذلك ولم يفقدوا الوزن.