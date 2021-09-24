جوائز نوبل تصل للفائزين في بلدانهم

المصدر: كوبنهاجن - د ب أ

يتسلم الفائزون بجائزة نوبل هذا العام جوائزهم في بلدانهم، وليس في ستوكهولم، في تعديل للمراسم للعام الثاني على التوالي بسبب وباء «كورونا».

وأعلنت مؤسسة نوبل، أمس، أن العروض التقديمية الخاصة بالجوائز في مجالي العلوم والأدب سوف تكون متداخلة مع حفل توزيع الجوائز في قاعة مدينة ستوكهولم في 10 ديسمبر، وهي ذكرى وفاة الصناعي السويدي مخترع الديناميت ألفريد نوبل، مبتكر الجائزة.

ولا تزال لجنة نوبل النرويجية، التي تمنح جائزة نوبل للسلام في أوسلو، تبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية استقبال الفائزين حضورياً، وقال مدير مؤسسة نوبل النرويجي فيدار هيلجسين: «أعتقد أن الجميع يريد أن ينتهي الوباء»، لكننا لم نصل إلى هذه النقطة بعد.