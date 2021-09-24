المحطة الفضائية تعاني من العفن

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز إعداد رواد الفضاء، أن الرواد الروس اكتشفوا ارتفاع مستوى العفن في جو المحطة الفضائية الدولية عن الحد المسموح به في منطقة أقدم وحدة بالمحطة، حسب موقع روسيا اليوم.

ويشير خبراء المركز وخبراء معهد مشكلات الطب الحيوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية في المقال المنشور في مجلة المركز، إلى أن «مستوى فطر العفن زاد عن المستوى المسموح به في هواء المحطة»، ويشير المقال إلى أن المقصود هنا عينة واحدة من مجموع 16 عينة هواء أخذها رواد الفضاء الروس من القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية في نهاية يناير 2021.

وهذه العينة مأخوذة من اللوحة 103 في وحدة «زاريا» التي هي أقدم وحدة في محطة الفضاء الدولية، فقد تبين أن مستوى تشكيل مستعمرة كان 110 وحدات في المتر المكعب الواحد، أي أكثر من الحد المسموح به بعشر وحدات.