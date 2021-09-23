تطورات جديدة بقضية «سمكري البني آدمين» في مصر

المصدر: البيان

قررت نيابة مدينة نصر بالقاهرة إخلاء سبيل المتهم يوسف خيري يوسف، المعروف إعلامياً بـ«سمكري البني آدمين» بكفالة 50 ألف جنيه.

وكان يوسف قد وُجِّهت إليه تهمة مزاولة مهنة دون ترخيص وانتحال صفة طبيب وتزوير شهادة تخرج، حسبما أفاد موقع «بوابة الأهرام».

وأغلقت أجهزة الأمن المصرية ومباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة مقر المركز المملوك له حرصاً على صحة المواطنين.

يُذكر أن مركز العلاج الطبيعي «سمكري البني آدمين» اشتهر خلال الفترة الماضية بسبب تردد الفنانين عليه، لإجراء علاج طبيعي لفقرات العمود الفقري.