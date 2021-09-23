السجن 226 سنة لـ 14 متهما بقضية "فتاة الوشم"

المصدر: البيان

أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال، الثلاثاء، حكما بما مجموعه 226 سنة في ملف الفتاة خديجة، المعروف بـ"فتاة الوشم"، الذي يتهم فيه 14 شخصا بتهم الاغتصاب والاختطاف والوشم والاتجار بالبشر.

وقضت المحكمة على 11 متهما بالسجن لمدة 20 سنة لكل واحد منهم، فيما قضت على متهم قاصر بثلاث سنوات، مع الحكم على متهمين في حالة سراح الأول بسنتين نافذة والثاني بسنة واحدة موقوفة التنفيذ.

وتمت إدانة المحكوم عليهم بتهم الاغتصاب والاختطاف والوشم والاتجار بالبشر إضافة إلى محاولة القتل وعدم مساعدة شخص في حالة خطر.

وكانت خديجة، ذات 17 عاما، صرحت أنها احتجزت لنحو شهرين، تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب ورسم وشوم على جسدها؛ وذلك بعد اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح.