أضواء «متحف المستقبل» الألماني.. خيال وتفاصيل لا تنتهي

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

من قلب حي نورنبرغ التاريخي في ألمانيا يطل متحف المستقبل بمساحاته المرتكزة على الرموز اللونية الخمسة، التي تشكل دعوة للنظر عن كثب إلى ما يخبئه لنا المستقبل، ولفت موقع وي إلى تولي مكتب «أتيلييه بروكنر» تصميم المعرض الدائم للمتحف القابع على ضفاف نهر بيغنيتز، على مساحة تمتد 2900 متر مربع، وتتيح فتحات النوافذ الواسعة التي توضح طبيعة أجزاء المتحف المؤلف من طبقتين، دخول كم هائل من الضوء، ويمكن الزوار من التمتع بالمناظر الخارجية كذلك.

وتتوزع المساحات وفقاً لرموز لونية محددة على عناوين بارزة هي «العمل والحياة اليومية»، و«الجسم والعقل» و«نظام المدينة» و«نظام الأرض» و«الفضاء والوقت»، ويشدد المعرض على اصطفاف العلم والخيال ويظهر كيفية تفاعلهما، ويتضمن اختراعات حول الخيال العلمي في الأدب والأفلام، إضافة إلى تجارب فكرية وأفكار من النظرية العلمية.

وتتناسب عناصر المعرض النموذجي مع النمط الأساسي، الذي يمكن النظر إليه باعتباره إطاراً شبكياً على الأرض، ويحفز ذلك الارتباطات بالعالم الافتراضي ثلاثي الأبعاد، الذي يوفر نطاقاً لمخيلة الشخص الخاصة وأفكار التصميم.