جريمة تهز اليمن.. فتاة تقتل عائلتها بالكامل

المصدر: البيان

تداول مواقع رواد التواصل الاجتماعي في اليمن خبر مقتل عائلة بأكملها على يد ابنتهم، حيث أوضحت وسائل إعلام محلية في اليمن، أن فتاة قتلت والدها ووالدتها وشقيقها الأصغر وحاولت الهروب من المنزل.

ووفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام فإن فتاة يمنية تدعى بشرى، قامت بقتل والدها الضابط في الشرطة اليمنية ووالدتها وشقيقها الأصغر وحاولت أن تخرج من المنزل ولكن منعها الجيران وقاموا بحبسها في إحدى غرف المنزل وفق صحيفة الأخبار المصرية.

وأكد جيران العائلة أن الفتاة كانت متفوقة دراسيا للغاية، و كانت ترغب في أن تحافظ على مستواها التعليمي المتفوق الذي كان يسر قلب والديها، إلا أن الجميع فوجئ بأنها قتلت أسرتها بمسدس كانت تحمله في يدها وحاولت الهرب .

وبحسب تقرير الشرطة، فإن الفتاة قامت بإطلاق الرصاص على والدها بطلقتين أنهت حياته على الفور، و حاولت والدتها أن تتفهم حقيقة الموقف، فقامت بإصابتها بطلقة في الرأس أودت بحياتها، وحاول شقيقها منعها من الخروج فقامت بقتله أيضا .

جدير بالذكر أن تحقيق الشرطة أكد أن الجريمة ملابستها غامضة، و الشابة لا تستطيع الحديث ولم يتمكن المحققون حتى الآن من استجوابها، و مازالت التحقيقات مستمرة بعد إلقاء القبض على الشابة .