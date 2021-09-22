أحزنت المصريين.. وفاة الطفلة ليال مريضة «ضمور العضلات»

المصدر: البيان

«لله ما أعطى ولله ما أخذ.. ليال في ذمة الله» بهذه الكلمات الحزينة أعلن أحمد العزب والد الطفلة ليال المصابة بمرض بضمور العضلات الشوكي، وفاتها، صباح اليوم الأربعاء.

وكانت ليال قد تلقت الحقنة التي تعد الأغلى في العالم، وذلك من خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مرضى ضمور العضلات، في يوم 3 أغسطس من الشهر الماضي، بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر. وفقاً لصحيفة «المصري اليوم».

وبدأت حكاية الطفلة ليال مع المرض؛ عقب بلوغها الـ 6 أشهر، حيث ظهرت عليها أعراض الضعف بداية من أصابعها وحتى عضلات رقبتها، كما لاحظ والديها تطور تلك الأعراض، التي بسببها توجهوا إلى الأطباء، الذين أجمعوا وقتها أن الطفلة تعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي.

وبعدها بدأت عمليات البحث عن أي حلول لتلك الأزمة الحقيقية، ووصل الأمر إلى أن العلاج يتكلف نحو 2 مليون دولار، وهو عبارة عن حقنة يتم حقنها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصلت تبرعات الطفلة ليال إلى قرابة المبلغ المطلوب لها، من أجل علاجها وذلك قبل أن يأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج مرضها الذي يعتبر الأغلى في العالم على نفقة الدولة، فيما تبرعت أسرة الطفلة بالمبلغ الذي تم جمعه لصندوق تحيا مصر.