اصطدم بشاحنة وجهاً لوجه.. وفاة شخصين إثر حادث مروع بروسيا "فيديو"

المصدر: البيان

لقي مواطنان روسيان حتفهما على الفور بحادث سير مروع وقع في أحد الطرق الروسية، حسبما ذكر موقع صحيفة "مسكوفسيكي كومساموليتس".

وفي التفاصيل أدى اصطدام سيارة صغيرة بشاحنة قادمة في الاتجاه المعاكس في منطقة إيركوتسك على الطريق السريع P-255 سيبيريا. بالقرب من "تولون"، إلى وفاة شخصين على الفور، حيث انطلقت سيارة تويوتا إيبسوم في المسار المعاكس واصطدمت بشاحنة بأقصى سرعة.

وتوفي في الحال سائق المركبة وعمره 64 عاما وراكب معه يبلغ من العمر 47 عاما.

وتم توثيق لحظة وقوع الحادث على جهاز تسجيل الفيديو من قبل سائق سيارة وتم نشره على قناة Telegram "PE Irkutsk".