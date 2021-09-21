إيقاف 3 متهمين في السعودية بجريمة طعن وحيازة مخدرات

المصدر: البيان

أوقفت شرطة منطقة حائل في المملكة العربية السعودية 3 متهمين بجريمة طعن وحيازة مخدرات.

وأوضح المقدم سامي الشمري، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، أن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً عن تعرض مواطن لاعتداء تحت تهديد السلاح وسلبه وإصابته بطعنات متفرقة.

وأكد الشمري، حسبما أفاد موقع صحيفة «عكاظ»، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، مشيراً إلى أنهم 3 سعوديين من أرباب السوابق في العقدين الثاني والرابع من العمر.

ولفت إلى أن حالة المجني عليه الصحية مستقرة، منوهاً بأنه تم ضبط مواد مخدرة بحوزة الجناة.

وذكر أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، بحقهم وإحالتهم إلى النيابة.