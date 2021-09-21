خلاف على كمامة ينتهي بجريمة قتل

المصدر: وكالات

ألقت الشرطة الألمانية القبض على شخص يبلغ من العمر 49 عاماً، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بحق عامل في محطة وقود، بعد خلاف حول ارتداء قناع الوجه.

وقالت السلطات في بلدة ترير غربي ألمانيا، إن المشتبه به أبلغ رجال الشرطة أنه تصرف "بدافع الغضب" بعد أن طلب منه العامل في محطة الوقود، وعمره 20 عاماً، ارتداء قناع وجه.

وأفادت الشرطة في بيان "قال المشتبه به كذلك أثناء الاستجواب إنه يرفض الإجراءات المرتبطة لفيروس كورونا".

ووفق التحقيقات، فإن الرجل غادر محطة الوقود في البداية بعد الخلاف، لكنه عاد بعد ذلك مرتديا قناع وجه، وأطلق النار على العامل قبل أن يلوذ بالفرار.

ولم تعلن الشرطة هوية المشتبه به، وهو مواطن ألماني، تماشيا مع قوانين الخصوصية.

وقال المدعي العام، كاي فورمان، "الاثنين" إن الجاني المشتبه به المحتجز الآن اعترف بقتل العامل، وعمره 20 عاماً، برصاصة في الرأس، مدعياً أن أعباء الجائحة دفعته إلى فعل ذلك.

يذكر أن ارتداء كمامة الوجه من بين الإجراءات المعمول بها في ألمانيا لوقف انتشار فيروس كورونا .