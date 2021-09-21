مصر.. وفاة صاحب الشفرة النوبية بحرب أكتوبر

المصدر: البيان

توفى، الحاج أحمد إدريس، صاحب الشفرة النوبية في حرب أكتوبر 1973، داخل محافظة الإسكندرية، عن عمر ناهز 84 عامًا.

وتطوع أحمد إدريس، في الجيش المصري عام 1954م، كجندي في قوات حرس الحدود، وخلال فترة خدمته في القوات المسلحة، تردد بجواره أن الرئيس الراحل أنور السادات، يتحدث عن فكرة جديدة لمحاربة العدو الصهيوني، فعرض عليه استخدام اللغة النوبية التي لا يعرفها أحد غير النوبيين.

ورحل الإدريس في اليوم نفسه الذي رحل فيه المشير محمد حسين طنطاوي الذي توفى صباح اليوم الثلاثاء.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صدّق على منح صاحب الشفرة النوبية في حرب أكتوبر، وسام النجمة العسكرية، لما قدمه من خدمات جليلة من أجل الوطن.