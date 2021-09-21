القبض على 4 سعوديين ومقيم سرقوا 13مركبة في جدة

المصدر: البيان

ألقت الشرطة السعودية بمنطقة مكة المكرمة القبض 4 سعوديين ومقيم ،سرقوا 13مركبة بمحافظة جدة .

وصَرّح المُتْحدّث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن استعادة (13) مركبة سرقت في وضع التشغيل بمحافظة جدة والقبض على سارقيها (4) مواطنين ومقيم من الجنسية الفلسطينية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد تفكيك بعض أجزائها بقصد بيعها، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وأصاف، جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.