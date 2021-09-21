ينتظران توأماً بعد التزامهما نظاماً صحياً وخسارة 96 كيلوغراماً

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ينتظر الزوجان ديلا ووترفيلد ودين باركر ولادة توأم قريباً بعد أن خسرا ما يقارب 96 كيلوغراماً من وزنيهما. وذلك بعد أن أبلغهما الأطباء بأن فرص إنجابهما شبه معدومة. وعلقت ديلا، البالغة من العمر 37 عاماً في حديث لـ«بريمينغهام لايف» البريطانية، بالقول: «أشعر بأنه تمت الاستجابة لصلواتي الكثيرة».

وكان الثنائي البالغ 33 عاماً، يتناول المأكولات السريعة أربع ليالٍ في الأسبوع، ولكنه تحوّل إلى الالتزام بنظام غذائي ورياضي. وأكد الأطباء لديلا المصابة بمتلازمة المبيض متعدد الكيسات، أنه يمكنها تناول عقار الخصوبة بعد أن يصل مؤشر كتلة الجسم لديها إلى أقل من 35 علماً أنها كانت تزن حينها نحو 127 كيلوغراماً.

ومع أنها تمكنت لاحقاً من خفض وزنها، ولكنها صدمت بعدم أهليتها للخضوع لعملية تلقيح صناعي، نظراً لأن زوجها لديه طفل من زواج سابق. وقام الثنائي بجمع مبلغ 5000 جنيه إسترليني وأجريا عملية فاشلة. ولكن ديلا تفاجأت بعد ثلاثة أشهر بأنها تمكنت من الحمل بشكل طبيعي.