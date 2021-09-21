رئيس وزراء روسيا «معلّماً» و«ملهماً» في الرياضيات

المصدر: (دبي - البيان)

سجل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين موقفاً خلال قيامه بزيارة إحدى المدارس التي تشتهر بالتوجه العلمي بطرحه أحجية هندسية على طلاب الصف السادس، وقد تناول ميشوستين، وفق ما ذكر موقع «الغارديان»، طبشورة ورسم على اللوح شكلاً هندسياً عبارة عن دائرة وقطر.

وكان الصف يدرس مسألة تتعلق بعالم الأعمال حين توجه إلى الطلاب بسؤال يقول: «لمَ قد تحتاجون للقيام بمشاريع تتعلق بعالم الأعمال في المدرسة؟ فالمعارف الأساسية هي المطلوبة في هذه المرحلة، أليس كذلك؟» وطلب ميشوستين من الطلاب في سؤاله أن يرسموا خطاً عمودياً من النقطة الحمراء عند محيط الدائرة وصولاً إلى القطر دون استعمال أية أدوات قياس.

وجاء اختيار السؤال بالذات لما يشكله من أحجية ممتعة، كما يعبر عن الاستغراب من أن يقوم أحد السياسيين الأكثر نفوذاً في روسيا بطرح سؤال رياضي كنوع من التحايل الدعائي.