السعودية تنشر قصة "سهم معزي"مستوحاة من أحداث حقيقية "فيديو"

المصدر: البيان

نشرت وزارة الحرس الوطني السعودية على حسابها في "تويتر"، مقطع فيديو ، لقصة حقيقية عنوانها "سهم معزي" وقعت بين منسوبيه في الحد الجنوبي دفاعاً عن أرض الحرمين الشريفين وذلك تزامناً مع قرب احتفال المملكة العربية السعودية باليوم الوطني.

وتترجم القصة طبيعة التعايش بين منسوبي القوات المشاركة هناك، والولاء للوطن، والشجاعة، من خلال صد العدوان والهجوم مجدداً.

وتدور أحداثه القصة بين زميلين يقضيان جل وقتهما هناك إلى أن استشهد أحدهما.