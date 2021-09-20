وكالة الفضاء المصرية تكشف موعد إطلاق قمرها الصناعي «نيكست سات 1»

المصدر: البيان

كشف الدكتور محمد يحيى، رئيس مجموعة القدرة الكهربائية للأنظمة الفضائية بوكالة الفضاء المصرية، تفاصيل إطلاق مصر للقمر الصناعي «نيكست سات 1» متناهي الصغر، بهدف توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وتكنولوجيا الفضاء.

وأوضح يحيى خلال اتصال هاتفي بأحد البارمج التلفزيونية أن «نيكست سات 1» هو قمر صناعي مصري، هدفه توطين تكنولوجيا وعلوم الفضاء في مصر عن طريق المشاركة مع الجهات الأجنبية في تنفيذ قمر صناعي متناهي في الصغر من حجم «نانو»، للوصول إلى صناعة وطن صناعي مصنع مصريًا بنسبة 100%، داخل مركز التجميع والاختبار بمقر.

وأضاف يحيى، أن «سلسلة الأقمار تتكون من 1 و2 و3»، لافتا إلى أن «القمر الصناعي سيساهم في امتلاك مصر لعلوم الفضاء، والقمر يحمل كاميرا لتصوير الأراضي المصرية لحصرها وكذلك المزروعات وموارد المياه ومراقبة ظاهر الأرض».

ولفت رئيس مجموعة القدرة الكهربائية للأنظمة الفضائية بوكالة الفضاء المصرية، إلى أنه «سيتم تجميع القمر الصناعي، وتنفيذ برمجيات القمر «الصناعي نيسكت سات 1» وسيتم إطلاقه العام المقبل.

وأوضح أن وكالة الفضاء المصرية تجري دورات في الجامعات والشارع للتوعية بعلوم الفضاء، وتساهم في تأهيل الشركات المصرية كي تندمج في المنظومة الفضائية.