بالقوس والنشاب.. هولندي يتصيد المارة في الشارع ويقتل شخصين "فيديو"

المصدر: البيان

لقي شخصان على الأقل مصرعهما في هولندا بعد أن أقدم رجل على إطلاق السهام على المارة بقوس ونشاب من شرفته منزله.

وأكدت الشرطة في إقليم أوفريجسيل بشرق البلاد مقتل شخصين وإصابة ثالث في الحادث الذي وقع في بلدة ألميلو.

وأكدت الشرطة إطلاقها النار على الرجل الذي وقف عاري الصدر على شرفة منزله، ولا تزال العلاقة بين الضحايا وبين الحادثين غير واضحة، ولم تعرف بعد خلفية هذه الحوادث.

ووفقًا لموقع "هولندا اليوم" فإنه من المؤكد أن الرجل أطلق سهماً، وربما أكثر، على الأقل.

وتمت السيطرة على الوضع بعد وقت قصير، وتم إلقاء القبض على الرجل صاحب القوس والنشاب، وتم حث السكان المحليين على البقاء في منازلهم.

وعلق رئيس بلدية ألميلو أرين خريتسين على الحادث عبر تويتر بأنه شعر "بالصدمة والانزعاج" وأن الشرطة مستمرة بالتحقيقات لمعرفة ملابسات الحوادث.